По крайней мере, запомниться избирателям претендент на место в челябинском райсовете сумел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Агитационная листовка кандидата в депутаты Центрального райсовета Челябинска Кирилла Крутицкого позволила горожанам «записать» его в партию «Неуверенная Россия». Причиной стал слоган «Не обещаю, но буду стараться!»

«Это прям мощно!» — констатировала в Twitter пользователь Marie de Batuhtie. «Что, так можно было, да?» — удивляется Анастасия Закутнева. «Хочу приехать и проголосовать за него», — пишет пользователь Аннушка. «Партия „Неуверенная Россия“ снова в деле», — замечает Игнорищик Пар. «Ну, а смысл вообще что-либо обещать, всё равно ответственности за невыполненные предвыборные обещания не предусмотрено», — считает Ярослав.

Крутицкий идет на выборы самовыдвиженцем и входит в число кандидатов, которых в рамках «Умного голосования» призывает поддержать блогер Алексей Навальный. На обращение корреспондента «URA.RU» в мессенджер с просьбой прокомментировать необычный агитационный ход он не ответил.

Помимо Крутицкого, по четвертому избирательному округу Центрального района Челябинска баллотируются Екатерина Тридчикова («ПАРТИЯ РОСТА»), Сергей Ильин («Единая Россия»), а также самовыдвиженцы Светлана Землянская и Всеволод Забродин.