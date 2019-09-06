В Челябинске пьяный полицейский устроил ДТП с пострадавшими

Пассажиров иномарки увезли на «Скорой» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске полицейский устроил ДТП с пострадавшими. По факту инцидента началась служебная проверка, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ЧП произошло 5 сентября около десяти часов вечера на улице Героев Танкограда. По словам очевидцев, в салоне врезавшейся в Mercedes «Приоры» находилось два нетрезвых полицейских.

«Сотрудник полиции находился за рулем автомобиля LADA. По факту произошедшего идет служебная проверка. Если вина полицейского подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел, а к его руководителям будут применены меры дисциплинарного характера», — сообщили «URA.RU» в полицейском главке.

Как пояснили источники агентства в силовых структурах, прибывшие на место аварии инспекторы ГИБДД предложили водителю «Приоры» пройти тест на алкоголь. Он отказался, фактически признав вину, что и было зафиксировано в административном протоколе. За руль собственного автомобиля он сел, не находясь на службе.