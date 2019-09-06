Благодаря новому разделу в «Одноклассниках» охваты региональных медиа выросли на 25% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Социальная сеть «Одноклассники» запустила раздел «Новости региона» для поддержки местных средств массовой информации. Сервис представляет собой систему рекомендаций, которая выстраивает персональную ленту для каждого пользователя, сообщает пресс-служба соцсети.

«Региональные СМИ и местные новости получат дополнительный охват в социальной сети Одноклассники», — говорится в сообщении. Отмечается, что новости также будут появляться в ленте «Рекомендации» с высоким приоритетом для тех пользователей соцсети, кому интересны события их города или региона. В основе работы раздела лежат машинное обучение и алгоритмы обработки естественных языков.

«Одноклассники» будут продвигать официальные группы региональных российских СМИ при условии, что они выкладывают не менее 50 постов в сутки и имеют не меньше 10 тысяч подписчиков. Сейчас в социальной сети зарегистрировано около 150 таких сообществ. Первые тесты показали, что в среднем охваты медиа благодаря новому разделу выросли на 25%, а число подписчиков — на 20%.