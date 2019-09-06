Шумков раскрыл судьбу проблемного проекта на родине главы «Газпрома» в Зауралье

Виктор Зубков инициировал в Зауралье крупный инвестпроект, но с реализацией возникли проблемы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Строительство агрокомплекса «Мартыновский» в Сафакулевском районе Курганской области завершат к концу года, сообщил врио губернатора Вадим Шумков. Ранее сроки реализации уникального для региона инвестпроекта, инициатором которого является председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, неоднократно переносили.

Глава Зауралья находится с рабочим визитом в Сафакулевском районе. «Тепличный комплекс „Мартыновский“ — 12,5 га теплиц, до 15 000 тонн овощной продукции, порядка 300 новых рабочих мест. Проблемы с подрядчиком урегулировали. Срок завершения основных работ до конца года», — написал Шумков на своей странице в Instagram. К публикации он приложил фотографии недостроенных теплиц.

Запуск агрокомплекса «Мартыновский», который должен стать крупнейшим тепличным комплексом в регионе, планировался еще в конце 2018 года, однако уже трижды был перенесен. Сейчас на объект зашел новый подрядчик. По данным источников «URA.RU», Зубков недоволен задержкой и намерен лично приехать в Зауралье, а по виновникам все материалы уже якобы переданы силовикам.

Село Мартыновка Сафакулевского района является родиной предков Зубкова. В последний раз бывший вице-премьер приезжал сюда в сентябре 2017 года вместе с футболистом Александром Кержаковым. Благодаря вниманию Зубкова в селе уже появились библиотека, спортплощадки, было обновлено здание школы, а также открыто несколько производств.