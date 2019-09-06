В Совете Федерации ответили на призывы конгрессменов США о санкциях против России

Константин Косачев назвал действия американских политиков вмешательством в выборы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американское правительство вмешивается в выборы в России, призывая президента США ввести санкции против Кремля из-за несанкционированных митингов. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

«Разумеется, подобные призывы являются вмешательством США в российские выборы», — приводит РИА «Новости» слова Косачева. Единый день голосования состоится 8 сентября.

Как писало ранее «URA.RU», в конгрессе США призвали президента страны Дональда Трампа ввести новые санкции против России. Причиной послужили «грубые нарушения прав человека» в ходе протестов в Москве, пишет телеканал 360. Политики заверили, что будут поддерживать контакт с администрацией президента, чтобы виновных привлекли к ответственности, напоминает RT.