Крупный тюменский застройщик отказался платить зарплату рабочим

«Сибстройсервис» не выплатил зарплату 100 сотрудникам Фото: depositphotos.com

Врио прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров вынес предостережение главе одного из крупнейших застройщиков региона АО «Сибстройсервис», который задолжал своим работникам шесть миллионов рублей. Информация об этом опубликована на официальном сайте региональной прокуратуры.

«Предприятие не выплатило зарплату 110 сотрудникам», — сообщили в региональном ведомстве. Руководителя АО «Сибстройсервис» попросили погасить задолженность в кратчайшие сроки. Если директор предприятия не выполнит просьбу надзорного органа, то он может быть привлечен к административной либо уголовной ответственности.

Пресс-служба застройщика на звонки «URA.RU» не ответила. Владелец компании Павел Юрочкин так же пока никак не прокомментировал ситуацию — его телефон находится вне зоны действия.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Павла Юрочкина вызывали в прокуратуру в связи с переносом срока сдачи домов в ЖК «Москва» и ЖК «Олимпия».