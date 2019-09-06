В правительстве назвали «бредом» сообщения о повышении пенсионного возраста до 70 лет

Источник в правительстве дал оценку громкому заявлению Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Заявления о повышении пенсионного возраста до 70 лет являются «бредом», заявил журналистам источник в правительстве России. Ранее депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) сообщил, что знает о подготовке такой реформы.

«Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом, иначе никак», — приводит ТАСС слова источника в кабмине.

Рашкин 6 сентября заявил журналистам, что в правительстве создана рабочая группа, которая прорабатывает вопрос повышения пенсионного возраста. Директор Института актуальной экономики Никита Исаев сообщал «URA.RU», что «инсайд» был придуман, чтобы сгладить провал партии КПРФ в оппозиционном движении.

В прошлом году кабинет министров и Госдума одобрили постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет и для мужчин до 63 лет. Реформу планируется завершить через 15 лет, напоминает «Национальная служба новостей».