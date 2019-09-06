Экономист: депутат Рашкин пиарится, пугая россиян повышением пенсионного возраста до 70 лет

Экономист нашел причину «поднятия пенсионного возраста» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Слова депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о том, что в правительстве планируют увеличить пенсионный возраст до 70 лет, являются выдумкой ради самопиара. Об этом «URA.RU» заявил директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

«Он (Валерий Рашкин. — прим. ред.) взял из головы идею о создании рабочей группы по повышению пенсионного возраста до 70 лет. Это пошло после того, как коммунисты провалились на митингах. КПРФ не хватает поводов для уличной активности и нужно электорально подтянуться после провала митинга в Москве против либералов», — заявил Исаев. Он подчеркнул, что коммунистам не удалось вывести на улицу больше человек, чем либералам — 4 тысячи человек против 50 тысяч.

По словам экономиста, власти еще долго не смогут отказаться от пенсионной системы. «Пенсии в России — политический самострел для любой власти, потому что население воспринимает государство как должное. Народ еще долго не будет отказываться от подачек властей», — заключил Исаев.

Как писало ранее «URA.RU», депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что в правительстве создана рабочая группа для подготовки нового этапа пенсионной реформы. Согласно изменениям, мужчины и женщины будут выходить на пенсию в 70 лет.