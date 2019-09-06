Участники голодовки в Сургуте сорвали PR-акцию коммунистов

Участникам голодовки не хватило мотивации, считают эксперты Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Голодовка ипотечников в Сургуте

В ХМАО подводят итоги голодовки, которую провели участники региональной программы «Молодая семья». Опрошенные «URA.RU» эксперты сходятся во мнении, что акция протеста больше напоминает PR-акцию коммунистов, при этом не совсем удачную и этичную.

«Помещение для проведения голодовки — это офис местного отделения КПРФ. Они же поддерживали их в соцсетях, а среди гостей, которые приходили вести переговоры, засветился и первый секретарь регионального отделения КПРФ Алексей Савинцев. Это наводит на мысли о прямом влиянии коммунистов на акцию», — считает политолог Андрей Шуклин.

Шуклин подозревает, что коммунисты ожидали, что голодовка продлится дольше, а то, что случилось 6 сентября (голодовка закончилась через 28 часов), не входило в их планы. «Женщин удалось убедить, что никакого конструктива из такой акции не получится, что нужно садиться за стол переговоров, а не слушать провокаторов. По сути женщины сорвали PR-акцию коммунистов перед выборами», — резюмирует политолог.

Возможно, предполагает Шуклин, дело в отсутствии личной мотивации у публичного лидера протеста Ксении Кошелевой. «URA.RU» выяснило, что Кошелева в марте этого года получила субсидию в размере более 1,7 млн рублей, что подтвердила и сама организатор акции. К тому же, защищая права исключенных из программы югорчан, участники акции понимают, что высказывают мнение меньшинства. Так, за 13 лет субсидию получили более 30 тысяч семей на общую сумму свыше 27 млрд рублей, а компенсацией процентной ставки воспользовались около 65,4 тысяч семей, которые получили более 33 млрд рублей.