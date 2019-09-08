Большинство пермяков проигнорировали выборы

Средняя явка избирателей в Пермском крае не превысила 33% Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Пермском крае закончились муниципальные выборы. По предварительным данным, явка на момент закрытия участков не превысила 30%. В пресс-службе крайизбиркома сообщили «URA.RU», что за два часа до окончания выборов хуже всего голосовали в Соликамске, Добрянке и Верещагино.

«По состоянию на 18:00 общая явка в крае составила 25,17%. Это ровно на 2% больше, чем год назад за тот же период. Активнее всего люди голосовали в Большесосновском и Куединском районах, а также Ильинском городском округе (более 38, 35 и 37%, соответственно)», — рассказали в пресс-службе. Поступило десять жалоб на незаконную агитацию, четыре из них — на агитацию сторонниками пермского штаба Навального. «Приняты решения о незаконности агитации, материалы направлены в прокуратуру», — пояснили в пресс-службе избиркома.

На «горячую линию» Общественной платы Прикамья в день голосования поступило 18 звонков. «17 раз звонили из Перми и Краснокамского района, спрашивали, где проголосовать. Но там выборов нет, мы это объяснили. Один раз звонили из Верещагино, там была проблема с наблюдателями, но все разрешилось. По нашим данным, нарушений на выборах нет», — рассказал «URA.RU» руководитель ситуационного центра Общественной палаты Пермского края Михаил Мухин.

Сейчас избирательным комиссиям предстоит подсчитать все бюллетени и утвердить итоговый протокол. Первые предварительные итоги голосования по выборам 340 депутатов различных уровней будут известны через несколько часов.