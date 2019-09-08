Глава тюменского избиркома сделал заявление о нарушениях на выборах

Глава Тюменского облизбиркома Игорь Халин прокомментировал данные о нарушениях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Выборы в Тюменской области 8 сентрября прошли без серьезных нарушений. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин после закрытия избирательных участков в 20 часов.

«Выборы прошли в спокойной, выдержанной атмосфере. Было 19 обращений, из которых в той или иной мере подтвердились семь», — сказал Халин.

Он также прокомментировал данные о том, что один избиратель на участке 2010 в Тюмени опустил в урну сразу два бюллетеня. По словам Халина, это «обычный человеческий фактор». «Член УИК случайно дала два бюллетеня, плотно слежавшихся. Избиратель заполнила оба, наблюдатели заметили нарушение, урна была оперативно опечатана, а на участке задействовали другую урну», — сказал глава избиркома.

По предварительным данным на 19:30, самая высокая явка избирателей зафиксирована в Ялуторовске, где выбирали новый состав городской думы. Там 30,15% жителей с правом голоса пришли на участки. В Тобольске — 19,41%. 11,95% избирателей проголосовал в Тюмени, 21,1% — в Тюменском районе.

Выборы проходили в 17 муниципалитетах Тюменской области. Право быть избранными в думы различного уровня получили 515 кандидатов. В Тюменской областной думе дополнительно выбирали одного депутата; борьба за один мандат шла на довыборах и в Тобольскую городскую думу. По итогам кампании в думу Ялуторовска изберут новый созыв депутатов (20 мандатов). Еще в 14 муниципалитетах выборы и довыборы прошли в думы сельских поселений. Первые официальные результаты выборов будут озвучены 9 сентября в 11:00.