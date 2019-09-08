Представитель «Единой России» Алексей Денисов стал депутатом Заксобрание Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Кандидат от «Единой России» Алексей Денисов победил на довыборах в Заксобрание ЯНАО. Он набрал 55% голосов, по данным экзитполов. Об этом сообщают источники «URA.RU».

На втором месте Елена Смирных (ЛДПР), у нее 17% голосов. Кандидат от КПРФ Людмила Журавлева набрала 13%. Справедливоросс Евгений Соколов получил 10%. Меньше других кандидатов набрал руководитель «Казачьей партии РФ» Игорь Михайлюк — 6%.

Политолог Александр Безделов считает, что профессия Денисова (врач-акушер — прим. ред) поможет ему на новом посту. «Сейчас проблемы медицины — одни из самых обсуждаемых и важных везде. Он компетентный. Про медицину знает все и может разговаривать с людьми на понятном языке. К врачам большое доверие. Он в целом может говорить про соцполитику, так как врачи представляют социальный блок», — сообщил «URA.RU» Безделов.

Эксперт также отметил, что победа Денисова для аппарата губернатора Дмитрия Артюхова является хорошим показателем. «Для Артюхова важны любые выборы. После своих личных у него первая выборная кампания, он должен показать, что умеет эффективно ей управлять», — подчеркнул Безделов.

Источник, близкий к власти округа, отметил, что на этих выборах единороссам было важно выставить сильного кандидата, который смог бы вновь избраться в парламент в сентябре 2020 года.

Ранее пост депутата занимала Елена Зленко. В 2015 году на выборах она набрала 38,59%. В 2018 году она стала сенатором от Ямала.