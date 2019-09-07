Писатель Минаев раскритиковал Навального за слова о фальсификации нападения на Памфилову

Главный редактор русского Esquire и писатель Сергей Минаев ответил блогеру Алексею Навальному на его слова о том, что нападение на главу ЦИК Эллу Памфилову — фейк, придуманный для отвлечения внимания от фальсификаций на грядущих выборах.
«Выборы ещё не начались, а фальсификации уже есть. Прикольно, да? И никто из окружения Навального не написал: „Стоп, Алексей Анатольич, на женщину напали, это не смешно. Даже если она наш политический противник, это не смешно“», — написал Минаев на своей странице в Telegram.
При этом он напомнил, что когда кто-либо критиковал юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, или когда самого Навального обливали зеленкой, его сторонники называли это «актом государственного терроризма». «В другой раз, когда Навальный или кто-то ещё из его окружения напишет что-то вроде „путинский режим действует по схеме — друзьям все, остальным закон“, подумайте о том, что он пишет это, в первую очередь про себя», — подытожил Минаев.
Нападение на Эллу Памфилову произошло в ночь на 6 сентября. Неизвестный забрался к ней в дом и несколько раз пытался ударить электрошокером. Чиновнице удалось отбиться от преступника стулом. После произошедшего Навальный на своей странице в Twitter написал, что глава ЦИК «придумала» нападение, чтобы «отвлечь внимание» от фальсификаций на выборах в Санкт-Петербурге и Москве.