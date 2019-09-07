Подводная обсерватория бесследно пропала со дна Балтийского моря

Исчезла немецкая научная станция, стоявшая на дне Балтийского моря. Подводная обсерватория прекратила передачу данных еще 21 августа. О случившемся иностранным СМИ сообщили геологи из Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR.
«Ученые решили, что произошел сбой и отправили к ней водолазов. Спустившись под воду, они обнаружили только оборванный кабель», — передает деловая газета «ВЗГЛЯД».
Станция находилась в закрытой для судоходства зоне на глубине 20 метров и вела учет температуры, содержания соли, скорости и направления течений с 2016 года. Её вес составляет 800 килограммов, а стоимость достигает 300 тысяч евро. Ученые пребывают в недоумении, выдвигая различные теории, как могла пропасть такая установка. Варианты кражи, сильного течения и участия в происшествии морских животных отвергаются.