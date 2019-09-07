06 сентября 2019

Подводная обсерватория бесследно пропала со дна Балтийского моря

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Улицы и окрестности Калининграда весной. Калининград, набережная, байкер, берег, светлогорск, балтийское море, променад
Ученые строят догадки, куда могла деться научная станцияФото: Владимир Андреев © URA.RU

Исчезла немецкая научная станция, стоявшая на дне Балтийского моря. Подводная обсерватория прекратила передачу данных еще 21 августа. О случившемся иностранным СМИ сообщили геологи из Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR.

«Ученые решили, что произошел сбой и отправили к ней водолазов. Спустившись под воду, они обнаружили только оборванный кабель», — передает деловая газета «ВЗГЛЯД».

Станция находилась в закрытой для судоходства зоне на глубине 20 метров и вела учет температуры, содержания соли, скорости и направления течений с 2016 года. Её вес составляет 800 килограммов, а стоимость достигает 300 тысяч евро. Ученые пребывают в недоумении, выдвигая различные теории, как могла пропасть такая установка. Варианты кражи, сильного течения и участия в происшествии морских животных отвергаются.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Наука Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...