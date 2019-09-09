Жители Иркутска определили депутатов гордумы

В городскую думу Иркутска избирались 35 депутатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Иркутске завершились выборы депутатов городской думы седьмого созыва. Большинство мест — 14 — получили представители партии «Единая Россия».

Всего в гордуму избирались 35 человек в 35 одномандатных округах. Оставшиеся места распределили между собой депутаты от партий КПРФ, «Гражданская платформа», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПСС, а также самовыдвиженцы.

Избранные депутаты седьмого созыва в 2020 году назначат нового мэра Иркутска. Действующий глава города Дмитрий Бердников был единогласно избран депутатами предыдущего состава думы в 2015 году.