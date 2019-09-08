Двухпалубный Boeing с 600 паломниками на борту чуть не разбился при посадке

Двухпалубный Boeing чуть не разбился при посадке в Нигерии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Нигерии в аэропорту Минна двухпалубный самолет Boeing 747 (Jumbo Jet) с 600 пассажирами на борту совершил аварийную посадку. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mirror.

По данным издания, воздушное судно авиакомпании Max Air летел из города Джидда. На борту находились 600 верующих, возвращавшихся домой после ежегодного паломничества в Саудовскую Аравию. Во время последнего захода на посадку в Минне судно «получило техническую неисправность в одном из четырех двигателей».

В результате экипажу пришлось совершить жесткую посадку в аэропорту, «проскользив по взлетно-посадочной полосе». После остановки напуганные пассажиры быстро эвакуировались из самолета и отбежали от него на безопасное расстояние. Ранения никто не получил. Пострадало только покрытие полосы и само воздушное судно.

Еще одной хорошей новостью представитель аэропорта назвал то, что после приземления самолет не загорелся. «Пожар имел бы катастрофические последствия, потому что аэропорт не имеет своей собственной пожарной команды», — пишет Mirror.