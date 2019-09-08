Появились первые данные о явке на выборы в Зауралье

Основной поток избирателей на участках ожидают к вечеру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Явка на выборах в Курганской области к 10 часам утра составила почти 7%. Такими данными располагает областная избирательная комиссия.

«Средняя по региону явка составила почти 7%. На избирательных участках Курганской области уже проголосовали 48 593 человека», — сообщили «URA.RU» на брифинге в избиркоме. В 2014 году на 10 часов утра явка составила 6,06%.

В Кургане в настоящий момент зафиксирована явка 3,5%. Специалисты избирательной комиссии ожидают, что основная часть жителей города придет на участки ближе к вечеру. Больше всего избирателей — 16,76% — уже отдали свои голоса в Мокроусовском районе. В Шадринске явка составляет 6,21%, а в Шадринском районе — 10,87%. О нарушениях на выборах пока ничего не сообщается.

Избирательные участки во всех муниципалитетах Курганской области открылись в 8 утра. В регионе пройдет более 300 избирательных кампаний. В частности, жителям Зауралья предстоит избрать губернатора и новый состав думы областного центра.