После освобождения Сенцов высказался о «врагах Украины»

Режиссер Олег Сенцов надеется на скорое возвращение других пленных Фото: AP/ТАСС

новость из сюжета Осужденного Олега Сенцова этапировали с Ямала в Москву

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что его страна одержит победу в конфликте с Россией. Такой комментарий он дал сразу после возвращения на родину в рамках обмена заключенными между странами.

«Надеюсь, что и остальные пленные будут скоро освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Враг силен и сдаваться не собирается. Но победа будет обязательно за нашей стороной. У нас нет другого выбора», — цитирует Сенцова украинское информационное агентство УНИАН.

Режиссер также уточнил, что рад оказаться на родной земле. Сенцов поблагодарил всех, кто помогал в освобождении украинцев, задержанных на территории РФ.

Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35» 7 сентября. Самолеты с освобожденными россиянами и украинцами приземлились в Москве и Киеве около 13:45 по московскому времени. Олег Сенцов, приговоренный в 2015 году к 20 годам колонии строго режима по обвинению в терроризме, также вернулся домой. Состоявшийся обмен обсудили главы государств Владимир Путин и Владимир Зеленский, напоминает VSE42.RU.