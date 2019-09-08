Челябинцы голосуют активнее, чем на прошлых выборах губернатора

Южноуральцы идут на участки, чтобы выбрать губернатора и муниципальных депутатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Явка на выборах главы региона и депутатов в Челябинской области по данным на 12:00 воскресенья превысила 16 процентов. Об этом сообщили в областной избирательной комиссии.

«На данный момент 16,07%», — заявил председатель облизбиркома Сергей Обертас. В сентябре 2014 года, когда в регионе проходили аналогичные выборы, на это время успели проголосовать 13,77% избирателей.

К полудню лидировали Пластовский и Уйский районы, где явка балансирует в районе 30%. Меньше всего торопились к урнам в Златоусте — 11,4%.

В Челябинской области проходит 68 избирательных кампаний, в ходе которых будут распределены почти полтысячи мандатов. В регионе выбирают 455 депутатов (идут также довыборы по 37 округам) и трех глав поселений. Главная интрига — кто станет губернатором.

Участки закроются в восемь вечера. Предварительные итоги голосования обещают огласить к двум часам ночи 9 сентября. Первые итоги губернаторских выборов — еще позднее, утром понедельника.