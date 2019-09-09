В курганском правительстве объяснили неожиданное кадровое решение

Евгений Жилин с начала сентября работает в отделе по взаимодействию со СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Евгений Жилин назначен начальником отдела по взаимодействию со СМИ в правительстве Курганской области на условиях срочного контракта, сообщили в пресс-службе главы региона в ответ на запрос «URA.RU». В этом случае работник не обязан проходить конкурсную процедуру.

«2 сентября на данную должность назначен Жилин Евгений Сергеевич на условиях срочного служебного контракта», — рассказали в управлении. В правительстве также отметили, что конкурс на включение в кадровый резерв на эту должность не состоялся, так как кандидаты его проигнорировали. Источники «URA.RU», близкие к правительству региона, отмечают, что Жилин назначен на эту должность временно, и в ближайшее время он перейдет на работу в другое управление регионального правительства.

Ранее «URA.RU» сообщало, что назначение Жилина начальником отдела по взаимодействию со СМИ стало неожиданностью для многих работников аппарата губернатора Зауралья. Удивление было вызвано, в частности, тем, что назначение состоялось еще до объявления итогов конкурса на включение в кадровый резерв на эту должность. При этом в конкурсе участвовали три человека, двое из них — сотрудники управления информационно-аналитической деятельности.

Должность начальника отдела была вакантна с июля, когда ее покинул Владислав Лукин, бывший пресс-секретарь регионального УФСБ. Жилин до марта возглавлял управление Министерства юстиции России в Зауралье.