В Курганской области выпал град и побил огород. Фото

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Град выпал в селе Песьяное (архивное фото)
Град выпал в селе Песьяное (архивное фото) Фото:
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В селе Песьяное Куртамышского округа (Курганская область) выпал град, который побил огород. Об этом сообщили очевидцы telegram-каналу «Курганистан».

«Град выпал в Курганской области. Кадрами с нами поделился читатель из села Песьяное в Куртамышском округе», — написано в tg-канале. На фото град засыпал огород.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Колташева Кетовского округа в июне выпал град размером с черешню. А в Далматовском округе град продырявил крыши и сломал лобовое стекло автомобиля.

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В селе Песьяное Куртамышского округа (Курганская область) выпал град, который побил огород. Об этом сообщили очевидцы telegram-каналу «Курганистан». «Град выпал в Курганской области. Кадрами с нами поделился читатель из села Песьяное в Куртамышском округе», — написано в tg-канале. На фото град засыпал огород. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Колташева Кетовского округа в июне выпал град размером с черешню. А в Далматовском округе град продырявил крыши и сломал лобовое стекло автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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