Град выпал в селе Песьяное (архивное фото)
новость из сюжетаРезкие изменения погоды в Кургане и области
В селе Песьяное Куртамышского округа (Курганская область) выпал град, который побил огород. Об этом сообщили очевидцы telegram-каналу «Курганистан».
«Град выпал в Курганской области. Кадрами с нами поделился читатель из села Песьяное в Куртамышском округе», — написано в tg-канале. На фото град засыпал огород.
Ранее URA.RU сообщало, что в селе Колташева Кетовского округа в июне выпал град размером с черешню. А в Далматовском округе град продырявил крыши и сломал лобовое стекло автомобиля.
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