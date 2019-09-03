В правительстве Зауралья нашли неожиданную замену для выходца из ФСБ

Евгений Жилин пропал из публичной повестки полгода назад, после отставки из регионального управления Минюста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальником отдела по взаимодействию со СМИ в правительстве Курганской области назначен Евгений Жилин, который ранее возглавлял региональное управление Министерства юстиции России в Зауралье. Должность начальника отдела была вакантна с июля, когда ее покинул Владислав Лукин, бывший пресс-секретарь регионального УФСБ.

«Назначение Жилина стало для многих неожиданностью», — сообщил «URA.RU» собеседник, близкий к властям региона. По данным, опубликованным на официальном сайте областного правительства, с начала года уже дважды объявлялся конкурс на включение в кадровый резерв на эту должность. Первый из них не состоялся из-за отсутствия участников, итоги второго еще не подведены, однако Жилина среди его участников не было.

На второй конкурс заявлялись сотрудники управления информационно-аналитической деятельности Елена Жадан и Евгений Усачев, а также Владислав Помазуев, который участвует в подобных конкурсах не только в Зауралье, но и во многих других регионах. «Без конкурса возможно устроиться только на срочный контракт», — отметил собеседник агентства. В пресс-службе правительства Курганской области пообещали предоставить комментарии в ответ на письменный запрос.

Жилин ушел в отставку из регионального управления Минюста в конце марта, когда у него закончился пятилетний контракт. На прошлой неделе стало известно, что эту должность займет его бывший заместитель Роман Емполов — его представил представитель Минюста РФ Олег Вавилов, который ради этого приезжал в Зауралье из Москвы.