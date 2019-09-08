Кандидат на пост губернатора Курганской области лишилась страницы в соцсети

Страница кандидата в губернаторы Курганской области Татьяны Майбороды была заблокирована Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Кандидат в губернаторы Курганской области от «Справедливой России» Татьяна Майборода потеряла доступ к своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Об этом политик рассказала в разговоре с корреспондентом «URA.RU».

«Сейчас модератор занимается восстановлением страницы», — сообщила Майборода. Кандидат в губернаторы уточнила, что у нее пока нет времени разбираться в причинах блокировки, однако позже она разберется в проблеме.

В данный момент при попытке открыть страницу Майбороды появляется надпись «Страница удалена. Информация недоступна».

Выборы губернатора Курганской области проходят сегодня, 8 сентября. За пост борются четыре кандидата: Татьяна Майборода от «Справедливой России», Яков Сидоров от КПРФ, Юрий Ярушин от ЛДПР и самовыдвиженец Вадим Шумков. Также сегодня курганцы выбирают новый состав Курганской городской думы. Эти выборы впервые проводятся по смешанной системе: 13 кандидатов отберут по одномандатным округам, еще 13 — по спискам партий.