Кандидат на пост губернатора Курганской области лишилась страницы в соцсети

Кандидат в губернаторы Курганской области от «Справедливой России» Татьяна Майборода потеряла доступ к своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Об этом политик рассказала в разговоре с корреспондентом «URA.RU».
«Сейчас модератор занимается восстановлением страницы», — сообщила Майборода. Кандидат в губернаторы уточнила, что у нее пока нет времени разбираться в причинах блокировки, однако позже она разберется в проблеме.
В данный момент при попытке открыть страницу Майбороды появляется надпись «Страница удалена. Информация недоступна».
Выборы губернатора Курганской области проходят сегодня, 8 сентября. За пост борются четыре кандидата: Татьяна Майборода от «Справедливой России», Яков Сидоров от КПРФ, Юрий Ярушин от ЛДПР и самовыдвиженец Вадим Шумков. Также сегодня курганцы выбирают новый состав Курганской городской думы. Эти выборы впервые проводятся по смешанной системе: 13 кандидатов отберут по одномандатным округам, еще 13 — по спискам партий.