На Ямале наблюдателей КПРФ не пустили на избирательные участки

Представители КПРФ около часа не могли попасть на избирательные участки Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Салехарде (ЯНАО) наблюдателя и члена комиссии с правом совещательного голоса (ПСГ) от КПРФ в течение часа не пускали на избирательный участок. Об этом «URA.RU» сообщила первый секретарь ямальского отделения КПРФ Елена Кукушкина.

«Наблюдателя не пускали, требовали бэйдж. Я сама звонила и объясняла, что это не предусмотрено законом. Раньше бэйджи были, чтобы обозначить, от какой партии наблюдатель. Мы людей без них посылаем, чтобы избирателей не путать. А они стали требовать, как обязательную процедуру. Мы с ними час боролись», — сообщила Кукушкина.

Она добавила, что проблемы возникли и у другого представителя КПРФ. «Якобы он сказал, что является наблюдателем и у него нет направления. Его попросили удалиться. Но у него все на руках было. Пока разбирались, ушел час, чтобы посадить человека на участок», — отметила Кукушкина.

Зампредседателя окружного избиркома Игорь Горелик сообщил «URA.RU», что в комитете получали подобное обращение. «Комиссия через 40 минут будет рассматривать этот вопрос. Приглашены заявители, представители комиссии, будут даны пояснения», — сообщил Горелик.

Также он высказался относительно конфликта. «Насколько я знаю ситуацию, данный наблюдатель прибыл к самому открытию избирательного участка, и с того момента он не покидал его», — подчеркнул Горелик. Он уточнил, что жалобы о недопуске члена комиссии с ПСГ к ним не поступало.

На Ямале 8 сентября проходят выборы. Жители выбирают депутатов городских и районных дум, а также депутата на довыборах в парламент ЯНАО — на место Елены Зленко, которая стала сенатором от округа в Совете Федерации.