Украина протестует против проведения выборов в Крыму

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Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, набережная, крым, севастополь, бухта, памятник погибшим кораблям
Украина грозит ответственностью причастным к голосованию в КрымуФото: Константин Михальчевский © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за проведения выборов в Крыму. В ведомстве призвали мировое сообщество «увеличить давление» на Москву.

«Результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом», — говорится в заявлении на сайте украинского МИД. Ведомство уточнило, что причастные к проведению выборов на полуострове «будут нести ответственность».

В единый день голосования 8 сентября в Крыму проходят выборы депутатов в Госсовет республики, Симферопольский городской совет и Заксобрание Севастополя. Также парламент полуострова назначит главу республики.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года, когда 97% жителей региона проголосовали за вхождение в состав РФ. Ни Украина, ни страны Запада категорически не признают итоги голосования.

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