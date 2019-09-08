Украина протестует против проведения выборов в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за проведения выборов в Крыму. В ведомстве призвали мировое сообщество «увеличить давление» на Москву.
«Результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом», — говорится в заявлении на сайте украинского МИД. Ведомство уточнило, что причастные к проведению выборов на полуострове «будут нести ответственность».
В единый день голосования 8 сентября в Крыму проходят выборы депутатов в Госсовет республики, Симферопольский городской совет и Заксобрание Севастополя. Также парламент полуострова назначит главу республики.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года, когда 97% жителей региона проголосовали за вхождение в состав РФ. Ни Украина, ни страны Запада категорически не признают итоги голосования.