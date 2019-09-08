Названы лидеры и аутсайдеры по явке на ямальских выборах

Явка на выборах в ЯНАО на 14:00 составила более 21% Фото: Избирательная комиссия ЯНАО, VK

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Явка на выборах депутатов городских и районных дум на Ямале, а также на довыборах в окружное Заксобрание на 14:00 составила 21,78%. Соответствующие данные приводит окружной избирком.

По-прежнему самые высокие показатели явки в Тазовском районе — 53,8%, а также в поселке Ханымей — 48,1% и муниципальном образовании Горковское — 50,05%.

В городах ситуация обстоит иначе. Ко второй половине дня проголосовал каждый четвертый житель Салехарда и Тарко-Сале. Явка в городах составила 26,79% и 26,23% соответственно. В соседнем городе — Лабытнанги —процент явки оказался примерно таким же — 29,61%. В Ноябрьске и Губкинском на избирательные участки пришли 16,43% и 16,79% избирателей соответственно. Наименьший результат, по сравнению с другими городами, показывает Муравленко — 15,84%

В Единый день голосования 8 сентября жители Ямала выбирают депутатов городских и районных дум. Также жители Салехарда выберут нового депутата в Заксобрание. За место Елены Зленко, которая стала сенатором, поборются пять кандидатов.

По данным окружного избиркома, в Единый день голосования отдать свой голос за кандидатов сможет 141 тысяча избирателей. Всего на выборы заявлялись 198 кандидатов. До голосования допущены 174 претендента, из них 31 самовыдвиженец.