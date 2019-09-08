Пермские деревни по явке избирателей обходят крупные города

Средняя явка избирателей в Прикамье на 15:00 — 19,92% Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Среди голосующих муниципалитетов самая маленькая территория Пермского края показывает самую большую явку. По данным системы ГАС «Выборы», на 15:00 в Тойкинском и Петропавловском (559 и 885 избирателей) сельских поселениях Большесосновского района проголосовало уже более 43% избирателей, а в Добрянке и Чусовом (45 и 50 тысяч избирателей) — чуть более 14,4 и 17%, соответственно.

«Явка на довыборах одного депутата Соликамской городской думы — 12,23%», — сказано в системе ГАС «Выборы». Это самая низкая явка избирателей среди всех территорий Прикамья, в которых проходят выборы. Всего к 15:00 проголосовать в регионе успел каждый пятый избиратель (общая явка 19,92%). Активнее всего из крупных территорий голосуют в Куединском муниципальном районе — явка почти 30%. На выборах в прошлом году явка на это же время была на 2% ниже.

В краевую избирательную комиссию поступило шесть жалоб, связанных с незаконной агитацией, сообщили в пресс-службе крайизбиркома. «Кампании проходят в штатном режиме, спокойно. По всем сообщениям, поступающим в комиссии и общественную палату, проводятся тщательные проверки», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе.

В полицию поступили 12 жалоб, сообщает инсайдер агентства, близкий к полиции. Он утверждает, что часть из них связана с подвозом избирателей на участки. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть информацию.