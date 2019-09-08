Самый протестный город ЯНАО почти достиг максимума явки на выборах

В 2014 году после закрытия участков явка в Ноябрьске составила 28,5%. Сейчас — 21% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

На выборах в ЯНАО к 16:00 проголосовали 27,22% избирателей. Об этом «URA.RU» сообщили в окружном избиркоме. Наименьший процент явки отмечен в Ноябрьске. По мнению политологов, город всегда отличался своей оппозиционностью.

В Салехарде, где выбирают депутатов гордумы, уже успели проголосовать 33,4% избирателей. На выборах депутатов в думы Лабытнанги явка составила 35,11%, в Тарко-Сале — 33,3%. В Муравленко, где идут довыборы депутата в гордуму, проголосовали 24,29% избирателей, в Губкинском — 21,45%. В Ноябрьске зафиксирован 21,18% избирателей, которые проголосовали за кандидатов в гордуму.

Порог явки в 50% прошли поселок Ханымей (54,25%), где выбирают мэра, и муниципальное образование Горковское (58,48%), где также выбирают главу. В Тазовском районе, где идут довыборы депутатов райдумы, избирком зафиксировал явку на отметке 59,12%.

В 2014 году на аналогичных выборах к закрытию участков явка была: в Салехарде — 56,7%, в Лабытнанги — 69,83%, а в Ноябрьске — 28,5%.

Ноябрьск всегда был политически сложным, поэтому явка здесь ниже, чем в других городах, считает директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин. «Тенденция оправдывает себя, может, не такие проценты будут получены в этот раз из Салехарда и Лабытнанги, но в Ноябрьске мы почти приблизились к этой цифре (к явке, которая была в 2014 году, — прим. ред.)», — отметил Забродин. По его словам, зафиксированная избиркомом явка для муниципальных выборов — неплохой результат.