В Зауралье ищут, кто в день выборов звонил избирателям с призывом голосовать за «Единую Россию»

Обзвон избирателей Курганской области с призывом голосовать за «Единую Россию» производился с номера, который зарегистрирован за пределами региона. В настоящее время с этим делом разбираются правоохранительные органы, заявил председатель региональной общественной палаты Михаил Белоусов.
«Одно обращение было передано в правоохранительные органы. Это по поводу обзвона избирателей от „Единой России“. Но подтверждений нет. Единственное, что нам ответили пока, что телефон зарегистрирован не на территории субъекта», — рассказал Белоусов. Он напомнил, что в течение дня в Зауралье работает организованный общественной палатой мониторинговый центр, специалисты которого оперативно реагируют на обращения наблюдателей.
В центр поступали и другие обращения о нарушениях. «Подтвержденных нарушений практически не было. Одно было подтверждено, когда человек схватил бюллетень и убежал», — отметил Белоусов. Информацию об отсутствии грубых нарушений подтвердил уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин во время объезда избирательных участков: «Все в пределах нормы. Замечаний по существу на данный момент, я бы сказал, что нет вообще».
В Курганской области 8 сентября проходит более 300 избирательных кампаний. В частности, жителям Зауралья предстоит избрать губернатора и новый состав думы областного центра.