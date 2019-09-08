Экзитполы назвали победителя на выборах губернатора Челябинской области

Для Алексея и Ирины Текслеров начинается жизнь в новом статусе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Экзитполы, проведенные в Челябинской области, дают 72,5% голосов и победу на выборах губернатора действующему главе региона Алексею Текслеру. Об этом сообщили информированные источники «URA.RU». Его ближайший соперник — кандидат от КПРФ и лидер фракции коммунистов в гордуме Челябинска Константин Нациевский — не дотянул до 13%.

На третьей позиции депутат Госдумы Виталий Пашин — 8,5%. Выдвинутый «Гражданской силой» экс-омбудсмен Алексей Севастьянов и кандидат от «Родины», предприниматель Сергей Смышляев — чуть больше трех процентов каждый.

8 сентября на Южном Урале состоялось 68 избирательных кампаний. Жители области должны были избрать почти полтысячи депутатов муниципальных органов власти, трех глав поселений и губернатора области. Явка, по данным на 18:00, составила 38,46% (на аналогичных выборах 2014 года к 20:00 она приблизилась к 40%).

Избирательные участки в области закрылись в 20:00. Результаты ГАС «Выборы» будут стекаться и обрабатываться в облизбиркоме в течение ночи, первые официальные итоги выборов губернатора озвучат в понедельник.