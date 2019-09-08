06 сентября 2019
05 сентября 2019

В Зауралье явка на выборах губернатора продолжает расти

© Служба новостей «URA.RU»
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Интерес к выборам выше, чем пять лет назадФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Выборы губернатора Курганской области-2019

Явка на выборах в Курганской области к 18:00 составила 37,36%. Об этом «URA.RU» сообщили в областном избиркоме.

На выборах губернатора в 2014 году она составляла к этому времени 35,42%. Нынешние показатели дают надежду на то, что ранее озвученный председателем избиркома Валерием Самокрутовым прогноз сбудется. Он заявлял, что итоговая явка составит более 40%. Это также выше, чем показатель 2014 года.

В Зауралье 8 сентября проходит более 300 избирательных кампаний. Жителям Кургана предстоит избрать губернатора и новый состав думы областного центра.

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