На губернаторских выборах в Забайкалье определился лидер

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов лидирует на выборах главы региона. Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по результатам обработки 12,08% протоколов.
По предварительным итогам голосования, самовыдвиженец Александр Осипов набрал 90,2% голосов избирателей после обработки 12,08% бюллетеней. На втором месте кандидат от «Партии пенсионеров» Елена Краузе с результатом 3,31%. Выдвиженец от «Патриотов России» Вячеслав Ушаков третий — он набрал 2,28%. На последнем месте расположилась Яна Шпак, выдвинувшаяся от «Партии Роста», с результатом 1,75%.
По данным избиркома Забайкалья, явка на 18:00 местного времени составляла 30,3%.
Александр Осипов был назначен врио главы Забайкальского края в октябре 2018 года. До него регион возглавляла Наталья Жданова.