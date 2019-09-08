На губернаторских выборах в Забайкалье определился лидер

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Голосование на избирательном участке №1655. Екатеринбург, голосование, выборы, единый день голосования, бюллетени, коиб, избирательный участок, избирательная кампания
По итогам обработки 12% протоколов, за Александра Осипова проголосовало 90% избирателейФото: Анна Майорова © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов лидирует на выборах главы региона. Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по результатам обработки 12,08% протоколов.

По предварительным итогам голосования, самовыдвиженец Александр Осипов набрал 90,2% голосов избирателей после обработки 12,08% бюллетеней. На втором месте кандидат от «Партии пенсионеров» Елена Краузе с результатом 3,31%. Выдвиженец от «Патриотов России» Вячеслав Ушаков третий — он набрал 2,28%. На последнем месте расположилась Яна Шпак, выдвинувшаяся от «Партии Роста», с результатом 1,75%.

По данным избиркома Забайкалья, явка на 18:00 местного времени составляла 30,3%.

Александр Осипов был назначен врио главы Забайкальского края в октябре 2018 года. До него регион возглавляла Наталья Жданова.

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