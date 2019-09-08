МЧС вдвое увеличило зарплаты пожарным

Министерство по чрезвычайным ситуациям России увеличило зарплату сотрудникам Федеральной противопожарной службы в два раза. О выполнении соответствующего поручения главы государства Владимира Путина в ведомстве уже отчитались.
«Важно, чтобы сохранились различные доплаты и премии. Пока же, по подсчетам, средняя зарплата составит 24 тысячи рублей», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС. Такое увеличение суммы выплат для пожарных не последнее. К 2020 году средняя зарплата должна составить примерно 32 тысячи рублей.
Жалоба на низкие зарплаты пожарных прозвучала во время Прямой линии с главой государства в июне этого года. В студию позвонил один из работников экстренной службы и рассказал о том, что сотрудники МЧС во многих регионах получают меньше суммы прожиточного минимума, которая составляет 11 тысяч рублей.