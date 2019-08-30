Тюменские пожарные жалуются на неисполнение поручения Путина

Тюменские пожарные рассчитывали получить увеличенные оклады уже в августе Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пожарные Тюменской области не получили обещанное в августе повышение зарплаты, как должны были по июльскому поручению президента России Владимира Путина. Согласно распоряжению главы государства, спасателям должны были увеличить оклад в два раза. Об этом «URA.RU» рассказал сотрудник 19-го отряда СКУ МЧС по Тюменской области.

«С начала этого месяца оклад должен быть начислен в размере 24 тысяч рублей. Но пришла августовская зарплата (а мы получаем ее месяц в месяц), и его размер не увеличился», — сообщил он агентству на условиях анонимности.

В самом ведомстве уверяют, что все в порядке. «Деньги от министерства мы получили. Теперь по регламенту должны их распределить до десятых чисел сентября. Для всех сотрудников пожарной службы будет сделан перерасчет, средства они получат вместе с сентябрьской зарплатой», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Тюменской области.

В июле 2019 года Владимир Путин после «Прямой линии» распорядился обеспечить рост зарплат пожарной охране МЧС России. В 2019 году оклад должен увеличиться с 12 до 24 тысяч рублей, а с 2020 года — до 32 тысяч рублей.