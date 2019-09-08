На выборах в гордуму Кургана у единороссов-одномандатников могут возникнуть проблемы

Итоги голосования в гордуму пока неизвестны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в городскую думу Кургана 2019

По данным экзитполов, в Кургане на всех 13 одномандатных округах лидируют кандидаты от «Единой России». Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Пока все лидируют, но есть сомнения насчет итогового результата двух кандидатов, у которых небольшой перевес», — сообщил инсайдер. Речь идет о кандидате по округу №5 Романе Сергеечеве и Анастасии Романович, которая выдвинулась по округу №9.

Также эксперты предсказывали, что по спискам в гордуму могут пройти по одному представителю от оппозиционных партий — в том числе не только парламентских. Напомним, в думу также попадают 13 «списочников».

Когда будут озвучены предварительные данные по выборам в гордуму, пока неизвестно. В избиркоме не исключили, что полных данных не будет даже к брифингу в 9:00 понедельника, поскольку в первую очередь идет подсчет бюллетеней на выборах губернатора. По предварительным данным, явка в Кургане превысила 30%.