В Кургане единороссы из «списка Шумкова» могут не пройти в гордуму

За месяц до выборов в курганскую городскую думу шансы кандидатов в депутаты от «Единой России» оценивают неоднозначно. По крайней мере двое претендентов на посты в гордуме, вошли в список кандидатов, которых поддержал врио губернатора Вадим Шумков, могут проиграть своим оппонентам, сообщили источники, знакомые с ситуацией в партии.
Ниже других инсайдеры оценивают шансы Романа Сергеечева, который выдвигается по округу №5. Несмотря на то, что его главный конкурент железнодорожник Сергей Поваренко был снят с выборов из-за проблем с собранными подписями, серьезную конкуренцию единороссу может составить офтальмолог Ольга Максимова («Справедливая Россия»). Также на округе выдвинулись депутат областной думы от ЛДПР Юрий Александров и Александр Климов от партии «Союз Труда».
Также озабоченность в «Единой России» вызывает ситуация на округе №9, где от партии выдвинулась Анастасия Романенко. Здесь ей конкуренцию составляют сразу два действующих депутата от оппозиции — Владимир Лузин («Справедливая Россия») и Илья Назаренко («Родина»). Также по округу выдвинулись Игорь Гатаулин от КПРФ, Евгений Кеппер от ЛДПР.
«Есть кандидаты, у которых низкая узнаваемость», — прокомментировал ситуацию руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» в Курганской области Евгений Кафеев. Он добавил, что сейчас партия активно работает над информированием населения о предстоящих выборах в городскую думу.