На довыборах в Госдуму подсчитано 50% голосов: показатели Шипулина замерли

В ходе кампании Шипулин сделал ставку на встречи с избирателями Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Антона Шипулина на довыборах в Госдуму по итогам обработки 52,82% голосов поддержали 40,42% избирателей — 24860 человек.

У Алексея Коровкина — 23,16%, у Габбаса Даутова — 17%, у Евгении Чудновец — 7,04%, у Дмитрия Зенова — 3,27%, у Ирины Скачковой — 3,41%, у Игоря Рузакова — 1,86%.

Источник «URA.RU» знает, что Антону Шипулину в непростой борьбе удалось одержать лидерство в Лесном, но в Качканаре побеждает один из его оппонентов.