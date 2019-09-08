07 сентября 2019
06 сентября 2019

На довыборах в Госдуму подсчитано 50% голосов: показатели Шипулина замерли

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийская акция
В ходе кампании Шипулин сделал ставку на встречи с избирателямиФото: Марина Молдавская © URA.RU

Антона Шипулина на довыборах в Госдуму по итогам обработки 52,82% голосов поддержали 40,42% избирателей — 24860 человек.

У Алексея Коровкина — 23,16%, у Габбаса Даутова — 17%, у Евгении Чудновец — 7,04%, у Дмитрия Зенова — 3,27%, у Ирины Скачковой — 3,41%, у Игоря Рузакова — 1,86%.

Источник «URA.RU» знает, что Антону Шипулину в непростой борьбе удалось одержать лидерство в Лесном, но в Качканаре побеждает один из его оппонентов.

На довыборах по Серовскому одномандатному округу обработано более 50% бюллетеней
cikrf.ru

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