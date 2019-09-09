В Кургане опубликовали данные после проверки 1,5% бюллетеней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в городскую думу Кургана 2019

Предварительные итоги голосования в Курганскую городскую думу по единому округу опубликованы в системе ГАС «Выборы». После обработки более чем 1300 бюллетеней выявить явного лидера среди политических партий не удалось.

На момент публикации «Единая Россия» получила 439 голосов избирателей (31,11%). Второе место удерживает КПРФ с результатом 401 голос (28,42%). ЛДПР получило 231 голос (16,37%), «Справедливая Россия» — 202 голоса (14,32%), «Родина» — 45 голосов (3,19%). 93 бюллетеня признаны недействительными.

По данным городской избирательной комиссии, явка на выборах депутатов Курганской городской думы седьмого созыва по состоянию на 18.00 часов составляла 29,76%, избирательные участки посетило более 78 тысяч избирателей. Таким образом, данные в системе ГАС «Выборы» предоставлены по итогам подсчета примерно 1,5% голосов, поэтому окончательные результаты могут значительно измениться. Ранее «URA.RU» сообщало, что по данным экзитполов по спискам в гордуму могут пройти по одному представителю от оппозиционных партий, в том числе не парламентских.

Когда будут озвучены предварительные данные по выборам в гордуму, пока неизвестно. В избиркоме не исключили, что полных данных не будет даже к брифингу в 9:00 понедельника, поскольку в первую очередь идет подсчет бюллетеней на выборах губернатора.