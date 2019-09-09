Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму со значительным отрывом

За Антона Шипулина отдали свои голоса более 45 тысяч избирателей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

На довыборах в Государственную думу РФ по Серовскому одномандатному округу чемпион по биатлону единоросс Антон Шипулин по результатам обработки более 90% протоколов набирает более 41% голосов избирателей. Об этом говорят обновленные данные Центризбиркома РФ.

За Шипулина проголосовали более 45 тысяч избирателей (41,05%). На втором месте идет справедливоросс Алексей Коровкин (более 26 тысяч голосов, 24,3%), за ним следует коммунист Габбас Даутов (свыше 15 тысяч голосов, 14,09%).

Далее В порядке убывания следуют Евгения Чудновец (ЛДПР), Ирина Скачкова («Яблоко»), Дмитрий Зенов (КПРФ) и Игорь Рузаков (экологическая партия «Зеленые»).

В единый день голосования также состоялись выборы депутатов в думы Верхотурского городского округа и ГО Верхняя Тура, довыборы двух депутатов дум ГО Красноуфимск и Горноуральского ГО, довыборы депутатов гордум Первоуральского и Тугулымского ГО, Махневского МО.