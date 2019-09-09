Кредиторы Антипинского НПЗ хотят отказаться от управляющего

Руководство АНПЗ подозревают в том, что оно планирует списать долги другим кредиторам Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Несколько кредиторов Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) попытаются сменить конкурсного управляющего, назначенного с подачи дочерней компании Сбербанка, ООО «СБК», сообщают СМИ.

«В Абсолют-банке подтвердили, что собираются оспаривать как введение процедуры наблюдения, так и предложенную СБК кандидатуру временного управляющего из СРО „Северная столица“», — сообщает « Коммерсант ».

Представители финансовой организации открыто заявляют, что суд проигнорировал факт связи между «СБК» и Сбербанком несмотря на то, что Верховный суд неоднократно упоминал, что при любых признаках аффилированности между кредитором и должником невозможно назначение инициированного первым арбитражного управляющего.

Такого же мнения придерживаются и в транспортной компании Геннадия Тимченко «Трансойл». Руководство оператора уверено — банкротство АНПЗ Сбербанк запустил с единственной целью — чтобы уйти от долгов перед другими кредиторами, а между тем завод способен самостоятельно обслуживать свой долг.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 3 сентября тюменский Арбитраж ввел на Антипинском НПЗ процедуру наблюдения по иску ООО «СБК».