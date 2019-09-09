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Кредиторы Антипинского НПЗ хотят отказаться от управляющего

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на Антипинский НПЗ. 28.08.2019. Тюмень, антипинский нпз
Руководство АНПЗ подозревают в том, что оно планирует списать долги другим кредиторамФото: Эдуард Богданов © URA.RU
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Банкротство Антипинского НПЗ

Несколько кредиторов Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) попытаются сменить конкурсного управляющего, назначенного с подачи дочерней компании Сбербанка, ООО «СБК», сообщают СМИ.

«В Абсолют-банке подтвердили, что собираются оспаривать как введение процедуры наблюдения, так и предложенную СБК кандидатуру временного управляющего из СРО „Северная столица“», — сообщает «Коммерсант».

Представители финансовой организации открыто заявляют, что суд проигнорировал факт связи между «СБК» и Сбербанком несмотря на то, что Верховный суд неоднократно упоминал, что при любых признаках аффилированности между кредитором и должником невозможно назначение инициированного первым арбитражного управляющего.

Такого же мнения придерживаются и в транспортной компании Геннадия Тимченко «Трансойл». Руководство оператора уверено — банкротство АНПЗ Сбербанк запустил с единственной целью — чтобы уйти от долгов перед другими кредиторами, а между тем завод способен самостоятельно обслуживать свой долг.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 3 сентября тюменский Арбитраж ввел на Антипинском НПЗ процедуру наблюдения по иску ООО «СБК».

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