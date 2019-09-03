Суд приблизил Антипинский НПЗ к банкротству

На Антипинском НПЗ введено внешнее наблюдение Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Арбитражный суд Тюменской области ввел наблюдение на крупнейшем нефтеперерабатывающес предприятии России — Антипинском НПЗ. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Решение было принято на заседании сегодня, 3 сентября. Суд возобновил процедуру банкротства предприятия, инициированного дочерней компанией Сбербанка ООО «СБК». Как ранее сообщало «URA.RU», ранее процедура была остановлена по апелляционной жалобе компании бизнесмена Геннадия Тимченко «Трансойл».

Накануне судебного заседания в тюменский арбитраж поступили аппеляционные и кассационные жалобы, а также просьбы об отложении судебного разбирательства от компании «Трансойл», АО «РискИнвест», «Бюро правовой поддержки бизнеса» и «Московского кредитного банка». Также 30 августа «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» отозвал собственный иск о признании себя банкротом.

Согласно постановлению, иск компании «СБК» будет удовлетворен частично, компанию включили в список кредиторов третьей очереди на сумму 71 млн рублей. Арбитражным управляющий назначен Константин Сечевой.

Процедура банкротства АНПЗ началось 20 мая, когда предприятие подало в отношении себя иск о признании несостоятельным. Общая сумма долга завода оценивается в 346 млрд рублей. Бывший акционер Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров находится под следствием — он обвиняется в мошенничестве. Бывший директор завода Геннадий Лисовиченко, обвиняемый по двум уголовным делам, находится в международном розыске и прячется за границей.