Челябинский губернатор создает новую структуру

Алексей Текслер переформатирует лесное хозяйство Южного Урала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области создается областное казенное учреждение «Управление лесничествами». Об этом «URA.RU» сообщил начальнику Главного управления лесами региона Сергей Лавров.

«Создать государственное казенное учреждение „Управление лесничествами Челябинской области“ путем изменения типа и наименования существующего Челябинского областного бюджетного учреждения „Шершневское лесничество“ (с увеличением штатной численности на 164 штатных единицы)», — говорится в соответствующем постановлении.

В новое учреждение переведут 12 лесничеств, подведомственных ГУ лесами, ранее работавших в статусе областных бюджетных учреждений (ОБУ) — Ашинское, Златоустовское, Каслинское, Катав-Ивановское, Кунашакское, Кусинское, Кыштымское, Миасское, Нязепетровское, Саткинское, Усть-Катавское и Уфалейское.

«Структура управления приводится с федеральным законодательством. Новое учреждение начнет работать с 1 января, в него перейдут сотрудники лесничеств, которые ликвидируются», — пояснил «URA.RU» Лавров.