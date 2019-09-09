Екатеринбургу нужно построить 50 школ, чтобы избежать дефицита мест Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга запустила портал, который должен облегчить поступление детей в школы и детсады города. На официальном сайте администрации появилась тепловая карта с информацией о существующей нагрузке на образовательные и дошкольные учреждения, а также о том, в каких местах будут возведены новые.

Логика портала в том, что каждый житель, выбирая себе квартиру для переезда, сможет оценить количество свободных мест в близлежащих школах и детсадах. Мэр Александр Высокинский на пресс-конференции пообещал, что через два-три дня 57 выделенных территорий города на карте будут разделены по цветам, обозначающим нагрузку на учреждения.

«Вы знаете, что в год у нас строят миллион квадратных метров жилья и социальная инфраструктура — школы и детсады — перегружена. Мы должны информировать горожан о том, где будем строить и реконструировать детсады и школы. Мы делаем эти мероприятия публичными, и проблема очередей ушла в прошлое», — сказал на пресс-конференции мэр Александр Высокинский.

К примеру, житель сможет посмотреть, в каких местах будут построены новые школы к 2025 году. Сейчас карта отображает 21 объект на 17 тысяч мест. Чтобы в перспективе избежать дефицита мест в образовательных учреждениях, Екатеринбургу необходимо построить к 2025 году около 50 школ, в которых будут учиться около 49 тысяч детей.