В Совфеде отреагировали на увеличение детских пособий

Увеличение выплат для семей с детьми — логичное следствие исполнения закона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Увеличение детских пособий с 11,2 до 12 тысяч рублей — логичное последствие принятие закона. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Мне кажется, что это очень позитивная и хорошая мера поддержки, которая вытекает из закона. Поэтому Минфин и Минтруд в данном случае согласовывают [суммы], исходя из прогнозных показателей по рождению детей, а такие прогнозы каждый регион направляет», — пояснил сенатор RT.

Ранее сообщалось, что в 2020 году власти выделят на выплату пособий семьям в связи с рождением первого ребенка 150 млрд рублей, а размер пособия вырастет на 7% — до 12 тысяч рублей. В 2019 году на эти цели направлено 50 млрд рублей. По новым правилам детские пособия будут получать семьи с доходом меньше двух прожиточных минимумов на человека, а деньги будут выплачивать, пока ребенку не исполнится три года.