В России увеличат родительские пособия: денег выделено втрое больше

Число получателей пособий с 2020 года увеличится Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В 2020 и последующих годах на выплаты пособий на содержание детей в бюджете будет выделяться втрое больше средств. При этом, как следует из расчетов Минтруда РФ, сами ежемесячные выплаты вырастут в среднем на 7%, и достигнут 12 тысяч рублей.

«Рост финансирования связан с расширением числа получателей пособий почти в три раза», — сообщают «Известия». Начиная с января выплаты будут получать семьи, в которых есть дети, не достигшие трехлетнего возраста, а доходы родителей не превышают двух прожиточных минимумов на человека.

В 2021 году выплаты увеличатся до 12,3 тысячи рублей, в 2022 — до 12,6 тысячи рублей. Общая сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году. В текущем году эта цифра сохраняется на уровне 50 млрд рублей. В последующие годы рост произойдет уже незначительный — 156 млрд рублей в 2021 году и 164 млрд рублей — в 2022 году.

По оценкам Минтруда, ежемесячные выплаты будут получать около 1 млн российских семей. В этом году на аналогичные пособия могли рассчитывать лишь порядка 379 тысяч получателей.