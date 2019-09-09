Вика Цыганова обвинила «Единую Россию» в своем проигрыше на выборах

Виктория Цыганова заявила, что не поддерживает партию, от которой выдвигалась на выборы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Певица Виктория Цыганова, баллотировавшаяся в Госдуму от Хабаровского края, обвинила в своем проигрыше на выборах команду «Единой России». По словам артистки, избирательный штаб специально «слил» ее.

«„Единая Россия“ опорочила меня, я не собираюсь представлять ее интересы. Меня опорочили люди, которые вели мою избирательную кампанию», — цитирует артистку сайт argumenti.ru. Цыганова заявила, что команда, которая с ней работала, «обгадила» ее и «не попрощалась».

Артистка отметила, что будет перепроверять документы. Также она рассказала, что ни она, ни ее супруг не поддерживают «Единую Россию». Певица подчеркнула, что хотела помочь своему региону.

В воскресенье в Хабровском крае прошли довыборы в Госдуму. Место депутата от региона стало вакантным после назначения Сергея Фургала губернатором Хабаровского края. После обработки 99,72% протоколов, по данным ЦИК РФ, на выборах побеждает 33-летний зять Фургала — кандидат от ЛДПР Иван Пиляев, набравший 39,12% голосов. На втором месте оказался представитель КПРФ Николай Платошкин с 24,69% голосов, на третьем — Виктория Цыганова с 10,68% голосов.