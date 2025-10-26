Полиция Франции задержала подозреваемых в ограблении Лувра

Срочная новость Фото: © URA.RU

Вечером 25 октября сотрудники полиции задержали двух человек, подозреваемых в причастности к ограблению Лувра. Об этом информирует издание Le Figaro. По данным газеты, одного из подозреваемых задержали в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль в Париже в момент, когда он пытался сесть на рейс, направляющийся в Алжир.