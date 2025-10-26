Двоих подозреваемых в ограблении Лувра задержали в аэропорту Шарль-де-Голль

Одного из подозреваемых задержали в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль Фото: Алена Полозова © URA.RU

Двое подозреваемых в ограблении Лувра арестованы. Один из задержанных пытался вылететь в Алжир из аэропорта Руасси — Шарль-де-Голль, второй был взят под стражу также в субботу. Об этом сообщает радиостанция France Inter.

«Один из подозреваемых был задержан в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль при попытке сесть на самолет до Алжира», — сказано в сообщении. Отмечается, что второго подозреваемого обнаружили в департаменте Сен-Сен-Дени.

Как уточняет газета Journal du Dimanche, число следователей увеличено с шестидесяти до более ста. Восемь ценных экспонатов, украденных из музея, а также двое других подозреваемых по этому делу по-прежнему остаются не найденными.

В числе экспонатов тиара императрицы Евгении, инкрустированная двумя тысячами бриллиантов, а также ожерелья из знаменитых парюр королевы Марии-Амели и королевы Гортензии. Общий ущерб после нападения оценен в 88 миллионов евро. На фоне происшествия президент и директор Лувра призвала создать постоянный полицейский участок внутри музея. Министр внутренних дел Лоран Нуньес в ответ заявил, что такая практика нецелесообразна.