Двоих подозреваемых в ограблении Лувра задержали в аэропорту Шарль-де-Голль
Одного из подозреваемых задержали в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль
Фото: Алена Полозова © URA.RU
Двое подозреваемых в ограблении Лувра арестованы. Один из задержанных пытался вылететь в Алжир из аэропорта Руасси — Шарль-де-Голль, второй был взят под стражу также в субботу. Об этом сообщает радиостанция France Inter.
«Один из подозреваемых был задержан в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль при попытке сесть на самолет до Алжира», — сказано в сообщении. Отмечается, что второго подозреваемого обнаружили в департаменте Сен-Сен-Дени.
Как уточняет газета Journal du Dimanche, число следователей увеличено с шестидесяти до более ста. Восемь ценных экспонатов, украденных из музея, а также двое других подозреваемых по этому делу по-прежнему остаются не найденными.
В числе экспонатов тиара императрицы Евгении, инкрустированная двумя тысячами бриллиантов, а также ожерелья из знаменитых парюр королевы Марии-Амели и королевы Гортензии. Общий ущерб после нападения оценен в 88 миллионов евро. На фоне происшествия президент и директор Лувра призвала создать постоянный полицейский участок внутри музея. Министр внутренних дел Лоран Нуньес в ответ заявил, что такая практика нецелесообразна.
Ограбление Лувра произошло 19 октября 2025 года. Группа неизвестных проникла в музей по пожарной лестнице и за несколько минут похитила ценные ювелирные артефакты, включая украшения императрицы Евгении и королевских особ. По данным следствия, преступление стало возможным из-за утечки информации о системе безопасности музея, к которой мог быть причастен один из сотрудников службы охраны.
- Дед26 октября 2025 15:37Скоро Макрона утащат, и никто не удивится 🤭
- жжжжжжжжжжжжжж26 октября 2025 14:49Очередь следователей на допрос от Парижа до Версаля. Вас тут стояло!