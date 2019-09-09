Вадим Шумков впервые обратился к зауральцам после выборов Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков поблагодарил всех зауральских избирателей, которые 8 сентября пришли на выборы и отдали свой голос за одного из кандидатов в губернаторы. Видеозапись с этим обращением он опубликовал в соцсети Instagram.

«Я благодарен всем, кто пришел на избирательные участки. Всем, кто поддержал мою кандидатуру, а также иных политических кандидатов», — заявил Шумков. Он отметил, что голоса, отданные за его конкурентов, не говорят об ошибках избирателей: «Это значит, что мы не нашли слов или времени донести вам нашу позицию».

Глава Зауралья отметил, что явка на прошедших выборах является высокой по меркам Курганской области, что говорит об их максимальной легитимными. Он также добавил, что в ходе предвыборной кампании старался быть прямым и честным, не пытался любыми средствами понравиться избирателям и не раздавал им пустых обещаний. «Это и есть курганский характер», — сообщил Шумков.

Ранее «URA.RU» сообщало, что явка на выборах губернатора Зауралья составила 42,6%. Это выше, чем на предыдущих выборах 2014 года, когда явка немного не дотянула до 40%. Победил на выборах Шумков с результатом 80,86%.