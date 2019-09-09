В Кремле объяснили, почему Путин не встретил выданных Украиной россиян

Дмитрий Песков отказался комментировать список освобожденных россиян из Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Встречать в аэропорту удерживаемых Украиной россиян — не прерогатива президента России. Об этом в ходе конференц-колла 9 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Глава государства свою часть пути прошел, чтобы обмен смог состояться, и это является главным, а не приезд или не приезд в аэропорт», — заявил Песков. Он также подчеркнул, что не важно, как встретили заключенных в России. «Здесь важна суть и проделанная работа, которая предшествовала тому, что вы видели на картинке телевизора», — ответил пресс-секретарь Путина.

Однако в Кремле оставили без ответа вопрос о том, зачем освобожденные россияне были нужны стране: «По списку я не буду давать комментарии». Песков заметил, что власти «осторожно» радуются тому, что благодаря соблюдениям Минских соглашений отношения между Россией и Украиной приходят в норму.

7 сентября Россия совершила обмен задержанными и заключенными с Украиной в формате «35 на 35», передает телеканал 360. На родину вернулся россиянин, главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Другие имена власти пообещали озвучить позднее. Украина в свою очередь получила моряков, участвовавших в конфликте в Керченском проливе, а также режиссера Олега Сенцова, которого обвиняли в терактах в Крыму, напоминает агентство Nation News. Украинский лидер Владимир Зеленский лично поприветствовал освобожденных.